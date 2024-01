Unieuro dà il via alla Dyson Week: super sconti a tempo su tanti prodotti

Unieuro lancia la Dyson Week, una nuova iniziativa promozionale che permette di portare a casa a prezzo ridotto diversi prodotti del marchio inglese, su cui è possibile godere di sconti molto interessanti.

Partendo dalle aspirapolveri, il Dyson V8 è disponibile a 299 Euro, in calo di 100 Euro rispetto ai 399 Euro di listino, mentre la Dyson V12 Detect Slim Absolute è disponibile a 499 Euro, 200 Euro in meno dai 699 Euro imposti dal produttore. Unieuro però consente di acquistare a prezzo ridotto anche il Dyson Cyclone V10 Absolute, a 399 Euro, dai 599 Euro di listino.

Tra gli altri prodotti in offerta segnaliamo anche il Dyson Airwrap Origin Multistyler a 399 Euro, con un risparmio di 50 Euro dai 449 Euro di listino.

Per quanto concerne sempre i prodotti della casa, invece, segnaliamo l’offerta sul Dyson Purifier Hot + Cool Gen1 a 499 Euro, 100 Euro in meno dai 599 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Come sempre, per tutte le informazioni sulla spedizione e consegna vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.