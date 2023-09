Unieuro, parte il Dyson Weekend: offerte imperdibili fino al 3 Settembre 2023

Con l'avvicinarsi del weekend, iniziano le offerte del fine settimana proposte dalle varie catene di distribuzione. Unieuro, in giornata odierna lancia il Dyson Weekend che fino al 3 Settembre 2023 propone un'ampia gamma di promozioni sul marchio inglese.

L'aspirapolvere Dyson V10 Absolute è disponibile in offerta a 399 Euro, in calo di 200 Euro dai 599 Euro di listino, mentre il Dyson V8 passa al prezzo di 299 Euro, con un risparmio di 100 Euro dai 399 Euro imposti dal produttore. Tra le altre promozioni segnaliamo anche il Dyson Omni-Glide a 299 Euro, 100 Euro in meno dai 399 Euro precedenti.

Interessante anche lo sconto sul robot aspirapolvere Dyson 360 Heurist, a 499 Euro, con un risparmio di 500 Euro dai 999 Euro precedenti.

In offerta anche i prodotti per l'asciugatura ed i capelli: il Dyson Airwrap Styler è disponibile a 499 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 599 EUro consigliati, mentre il Dyson Airwrap Styler Complete Long viene proposto a 549 Euro, in calo dal prezzo consigliato di 644 Euro del bundle.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili tramite Klarna o PayPal, da scegliere direttamente al momento del pagamento tramite l'apposito campo.