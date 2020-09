Unieuro, c'è aria di fuoritutto: 10 TV in offerta attorno ai 100 euro

Quest'anno le varie catene, da Unieuro a MediaWorld, si stanno dando "battaglia" per cercare di offrire sconti sempre più interessanti. Tra le iniziative lanciate nel corso dell'anno, c'è quella chiamata "FuoriTutto", che ha accompagnato gli appassionati del mondo della tecnologia fino a qualche giorno fa. Tuttavia, non sembra essere finita qui.

Infatti, nonostante la nota catena si sia spostata più verso il "Back to School", visto l'imminente ritorno tra i banchi degli studenti, in realtà Unieuro è tornata a lanciare, tramite il suo portale ufficiale, alcune offerte che riportano un po' a qualche settimana, sia per i prezzi che per quanto riguarda i prodotti scontati. Vi ricordate del televisore a 89 euro? Ebbene, adesso ci sono ben 10 modelli acquistabili che dispongono di un prezzo vicino ai 100 euro. Insomma, c'è aria di "fuoritutto".

Riportiamo di seguito i modelli di TV in offerta. Alcuni di essi rientrano nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto, quindi aggiungendoli al carrello il prezzo cala.

United LED24H42 : 99 euro (in precedenza 139 euro, aggiungendo il prodotto al carrello il costo cala a 94,05 euro);

: 99 euro (in precedenza 139 euro, aggiungendo il prodotto al carrello il costo cala a 94,05 euro); United LED32H60 : 119 euro (prima 129 euro, aggiungendo il TV al carrello il prezzo scende a 113,05 euro);

: 119 euro (prima 129 euro, aggiungendo il TV al carrello il prezzo scende a 113,05 euro); Panasonic TX-24G310E : 123 euro (in precedenza 169 euro, aggiungendo il prodotto al carrello il costo cala a 116,85 euro);

: 123 euro (in precedenza 169 euro, aggiungendo il prodotto al carrello il costo cala a 116,85 euro); Philips 4300 series TV LED 24PHS4354/12 : 129 euro (prima 169 euro, aggiungendo il TV al carrello il prezzo scende a 122,55 euro);

: 129 euro (prima 169 euro, aggiungendo il TV al carrello il prezzo scende a 122,55 euro); Telefunken TE 24472 S27 YXB TV : 109 euro (in precedenza 169,90 euro);

: 109 euro (in precedenza 169,90 euro); Philips 4300 series TV LED 24PHS4304/12 : 129 euro (prima 169 euro, il costo cala a 122,55 euro aggiungendo il prodotto al carrello);

: 129 euro (prima 169 euro, il costo cala a 122,55 euro aggiungendo il prodotto al carrello); TELE System TS09 DVB-T2 HEVC 9" TFT Nero TV portatile : 99,99 euro (in precedenza 109,99 euro, il costo scende a 94,99 euro aggiungendo il prodotto al carrello);

: 99,99 euro (in precedenza 109,99 euro, il costo scende a 94,99 euro aggiungendo il prodotto al carrello); Telefunken TE 22502 S27 YXGW TV : 109 euro (aggiungendolo al carrello il prezzo cala a 103,55 euro);

: 109 euro (aggiungendolo al carrello il prezzo cala a 103,55 euro); SABA SA32B46 TV : 139 euro (prima 219 euro, aggiungendo il TV al carrello il costo scende a 132,05 euro);

: 139 euro (prima 219 euro, aggiungendo il TV al carrello il costo scende a 132,05 euro); United LED32HS61: 129 euro (in precedenza 159 euro, aggiungendo il prodotto al carrello il prezzo scende a 122,55 euro).

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per una certa tipologia di utente, alla ricerca, chiaramente senza troppe pretese, di un televisore economico. Se state cercando, invece, dei modelli più avanzati, potete fare riferimento alla nostra guida all'acquisto del TV 4K per PS5 e Xbox Series X.