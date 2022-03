Unieuro 'è il momento di cambiare TV!': tanti sconti su Smart TV per lo switch al DVB-T2

Dopo aver analizzato le offerte di Mediaworld sulle TV in vista dello switch-off al DVB-T2 dell'8 marzo, vi proponiamo una lista di interessanti sconti di Unieuro sui televisori DVB-T2 nell'ambito della promozione "Speciale Switch-Off" della catena, dedicata a TV e decoder per il digitale terrestre di nuova generazione.

Come sempre, vi ricordiamo che le offerte sono valide solo online, in questo caso fino al 13 marzo. Se deciderete di comprare uno dei televisori Samsung della gamma Neo QLED, inoltre, potrete ricevere fino a 700 Euro di rimborso da Samsung stessa: quest'ultima offerta, comunque, è valida solo fino al 6 marzo. Per ogni informazione aggiuntiva vi invitiamo a dare un'occhiata alla pagina dedicata alla promozione sul sito web di Unieuro.

Il primo televisore in sconto che vi consigliamo è il Samsung Series 8 QE55Q80A, un televisore messo in vendita nel 2021 e disponibile sul sito web di Unieuro in colorazione Carbon Silver. Il prodotto è una TV 4K con tecnologia QLED e diagonale da 55", dotata di digitale terrestre DVB-T2 e di satellitare DVB-S2. Le funzioni smart, invece, sono affidate al sistema operativo Tizen di Samsung. La TV è in offerta all'interessante prezzo di 899,90 Euro, il 39% in meno del prezzo di listino, fissato a 1.499 Euro.

Passiamo poi al Samsung Neo QLED QE55QN85A, una smart TV in colorazione Eclipse Silver pubblicata da Samsung nel 2021 e venduta a 1.199 Euro, 600 in meno del prezzo di listino di 1.799 Euro. Il televisore è un device con tecnologia Neo QLED e con schermo da 55" dotato di risoluzione 4K. La connettività del device è garantita dal tuner DVB-T2 e dal satellitare DVB-S2, mentre le funzioni smart sono garantite da Tizen.

Concludiamo infine con la Smart TV Samsung Series 8 QE65Q80A, modello del tutto simile al primo televisore citato in questa notizia ma dalla diagonale decisamente più generosa, pari a 65". Come per l'altro modello, anche questo è dotato di tecnologia QLED per il display e di risoluzione 4K. Completano il pacchetto il tuner DVB-T2 e il satellitare DVB-S2, insieme al sistema operativo Tizen. Il prezzo scontato del device è di 1.199 Euro, 800 in meno del prezzo di listino, che sfiora i 2.000 Euro.