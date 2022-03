Unieuro, c'è un doppio sconto sull'aspirapolvere Dyson V8 Total Clean

Dopo aver trattato uno sconto di Unieuro su un robot aspirapolvere, torniamo a fare riferimento alle pulizie di casa. Infatti, la nota catena ha messo in offerta anche l'aspirapolvere Dyson V8 Total Clean.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello viene ora proposto a un prezzo pari a 349 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe di 399 euro. In parole povere, di base c'è uno sconto del 12%, ovvero si possono risparmiare 50 euro. Non è però finita qui, dato che non manca anche un risparmio extra del 5%.

In parole povere, semplicemente aggiungendo al carrello l'aspirapolvere, il prezzo finale diventa 331,55 euro, per uno sconto totale di 67,45 euro. Insomma, Unieuro ha lanciato una doppia iniziativa promozionale relativa al prodotto. Tra l'altro, non è esattamente questione di tutti i giorni vedere due sconti su un singolo prodotto "Premium" di Dyson.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello di aspirapolvere sul portale ufficiale di MediaWorld, mentre su Amazon Italia i rivenditori propongono il prodotto a 495 euro. Sul sito Web ufficiale di Dyson, invece, l'aspirapolvere non risulta disponibile al momento in cui scriviamo. Insomma, capite bene che in questo contesto la doppia iniziativa promozionale di Unieuro potrebbe rivelarsi interessante per più di qualcuno.