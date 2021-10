Unieuro, errore di prezzo su Google: 129,99 euro per Samsung Galaxy S20 FE!

Il mondo del Web si muove a ritmo particolarmente rapido. Per questo motivo, basta anche solamente una piccola "distrazione" affinché un buon numero di persone noti una "possibile occasione". Un esempio arriva da un errore di prezzo incredibilmente intrigante relativo a Unieuro.

In parole povere, nella serata del 13 ottobre 2021 cercando "samsung galaxy s20 fe" su Google dall'Italia è comparso per un po' di tempo un annuncio relativo a un'offerta di Unieuro apparentemente particolarmente vantaggiosa. Infatti, lo smartphone Samsung Galaxy S20 FE veniva proposto, nella sua variante 4G con processore Qualcomm Snapdragon 865, a un prezzo di soli 129,99 euro. Tra l'altro, l'annuncio relativo alla promozione compariva anche cercando keyword associate, ad esempio relative all'evento di Samsung del 20 ottobre 2021.

In alcuni casi, a seconda della pagina coinvolta, apparivano anche indicazioni relative al prezzo di partenza. Ad esempio, come potete vedere nell'immagine di copertina, in determinate pagine si faceva riferimento al fatto che il costo del prodotto in precedenza era di 531 euro. Insomma, come ben potete immaginare, la proposta legata a Unieuro non è passata inosservata tra coloro che si sono trovati dinanzi il "banner".

Tuttavia, si trattava chiaramente di un errore di prezzo. Infatti, ora tutto è stato corretto e il prezzo dello smartphone da Unieuro è di 399,90 euro. Insomma, per un po' di tempo qualcuno ci ha sperato, ma alla fine nulla da fare. In ogni caso, questo accadimento ci ricorda quanto un contenuto pubblicato online, anche solamente per un breve lasso di tempo, possa essere notato da un buon numero di persone. Per il resto, non è chiaro da dove provenissero i dati errati relativi al prezzo, se da Google o da Unieuro, ma poco importa, dato che tutto è stato sistemato.