Unieuro, errore di prezzo in home page? Lo strano sconto sul Dyson V8

Il mondo del Web si muove a ritmi particolarmente elevati, anche per coloro che devono gestire i più noti portali e-commerce legati al mondo della tecnologia. In questo contesto, ultimamente abbiamo visto errori come quello di MediaWorld relativo a un TV di Samsung. Adesso, invece, Unieuro ha inserito uno strano sconto in home page.

Più precisamente, non sono in pochi coloro che collegandosi il 22 settembre 2021 alla pagina principale del portale ufficiale di Unieuro si sono imbattuti in un'offerta legata all'aspirapolvere Dyson V8 Motorhead. Fin qui tutto nella norma: si tratta di una delle promozioni della sezione "Da non perdere", che viene messa ben in evidenza nella home page del sito Web ufficiale della nota catena.

Tuttavia, nel caso del Dyson V8 Motorhead il risparmio è pari a 0 euro, perlomeno stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di Unieuro. Dai precedenti 249 euro si passa infatti agli attuali 249 euro. Insomma, non esattamente il migliore degli sconti. In ogni caso, probabilmente si tratta solamente di un refuso o di un errore di prezzo (magari da attribuire a qualche tipologia di sistema automatico). Infatti, entrando nella pagina del prodotto si legge semplicemente che è attiva un'offerta dell'iniziativa "Join The Revolution" di Unieuro legata al Dyson V8 Motorhead, che propone quest'ultimo a 249 euro (non viene dunque indicato un prezzo precedente, da qui probabilmente nasce il tutto).

In ogni caso, il presunto "errore" effettuato da Unieuro, che purtroppo può capitare in un momento di distrazione e probabilmente verrà corretto in breve tempo, è chiaramente già finito anche su WayBack Machine.