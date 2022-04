Unieuro esagera: 3 notebook RTX serie 30 sotto i 1000 euro con rimborso fino a 350 euro

Non ci sono solamente i Samsung Dream Days da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche varie iniziative promozionali relative a notebook con GPU RTX serie 30.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nel contesto dell'iniziativa Cambia il tuo PC di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 24 aprile 2022 (dunque gli sconti rimarranno disponibili per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia), rientrano anche diversi portatili con GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30, venduti a un prezzo inferiore ai 1.000 euro e con rimborso fino a 350 euro.

Unieuro: offerte e rimborso su 3 notebook da gaming con GPU NVIDIA GeForce RTX serie 30

MSI Gaming GF63 Thin 11UC-489IT : 899,90 euro (al posto di 1.199 euro, sconto del 24%);

: 899,90 euro (al posto di 1.199 euro, sconto del 24%); Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 : 899 euro (anziché 999 euro, risparmio del 10%);

: 899 euro (anziché 999 euro, risparmio del 10%); HP Victus by Laptop 16-e0041nl: 999 euro (al posto di 1.199 euro, sconto del 16%).

Per il resto, da notare il fatto che nelle pagine dei prodotti viene esplicitato, mediante un apposito bollino, che c'è un rimborso fino a 350 euro legato alla "rottamazione" di un vecchio PC. Consigliamo però, come sempre, di informarsi per bene in merito all'iniziativa (attenzione, ad esempio, al fatto che la valutazione del PC usato viene ricevuta dopo tempo), approfondendo le indicazioni presenti sul portale ufficiale di Unieuro. In ogni caso, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente.