Unieuro esagera: 34% di sconto, rimborso e risparmio extra su TV Samsung QLED

Non sono attivi solamente gli sconti dell'iniziativa Halloween Days da Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato anche una tripla promozione su un televisore Neo QLED di Samsung (tra l'altro uscito nel 2021).

Approfondendo la proposta, il modello Samsung TV Neo QLED QE55QN85A viene ora venduto a un prezzo pari a 1179 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che il costo del prodotto generalmente sarebbe di 1799 euro, quindi già così si tratterebbe di un risparmio del 34%, ovvero di 620 euro. Unieuro propone poi uno sconto extra del 5% direttamente in carrello: così facendo, il prezzo cala a 1120,05 euro, per uno sconto totale di 678,95 euro.

Se pensate sia finita qui, vi sbagliate: fino al 10 novembre 2021 Unieuro consente di ottenere un rimborso a fronte dell'acquisto di un televisore Neo QLED di Samsung. Potete approfondire il tutto mediante la pagina ufficiale del sito Web di Unieuro, nonché tramite il regolamento completo dell'iniziativa legata a Samsung (bisogna anche effettuare la registrazione del prodotto, come spesso accade in questi contesti). Attenzione però: ovviamente la nota catena mette in bella vista un rimborso "fino a 700 euro", ma dal regolamento si apprende che nel caso del modello QE55QN85AATXZT la cifra è 200 euro.

In ogni caso, capite bene che potrebbe trattarsi di un'ottima occasione per un certo tipo di utente. Questo considerando anche il fatto che MediaWorld proporrebbe questo prodotto a 1179 euro (ma al momento in cui scriviamo non risulta disponibile). Inoltre, il televisore può non risultare esattamente semplice da reperire su Amazon Italia. Insomma, l'iniziativa promozionale lanciata da Unieuro potrebbe effettivamente fare gola a un buon numero di persone.

Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di Samsung, dato che anche lì sono attive diverse promozioni, anche se in quel caso il prezzo di partenza è pari a 1259 euro.