Unieuro esagera per Capodanno: oltre 1000 Euro di sconto su un TV Samsung QLED

Mentre continuano le offerte Last Minute di Apple targate Unieuro, la catena di distribuzione rinnova anche le promozioni a tempo e da oggi, 28 Dicembre 2021, per i prossimi 31 giorni, sarà possibile godere di uno sconto davvero molto interessante su un TV Neo QLED di Samsung.

Nella fattispecie, si tratta del QE65QN800A da 65 pollici, della Series 8 di Samsung, che può essere acquistato a 2.699 Euro, con un risparmio del 32% rispetto ai 3.999 Euro di listino. La promozione sarà valida fino al 28 Gennaio 2022, e rappresenta senza dubbio un’ottima occasione per portare a casa questo televisore 8K Ultra HD, che integra ovviamente i sintonizzatori DVB-T2 e DVB-S2.

Questa promozione si aggiunge l’offerta Samsung che dà diritto a 700 Euro di rimborso sui TV Neo QLED, ma per ottenere il cashback è necessario completare l’acquisto di un televisore tra quelli compatibili entro il 30 Gennaio 2022. Nel caso del modello in questione, quindi, non dovrebbero esserci grossi problemi visto che la promozione di Unieuro scade prima.

Per tutte le informazioni su eventuali pagamenti a rate, e per i costi di consegna e ritiro in negozio, vi rimandiamo alla pagina del prodotto dove sono disponibili tutti i dettagli del caso. E’ anche possibile aggiungere la garanzia extra.