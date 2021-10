Unieuro esagera: crolla il prezzo di LG OLED evo 2021 con una tripla promo

Non ci sono solamente le "Offerte a Tempo" da Unieuro. Infatti, la nota catena ha anche avviato una tripla promozione su un televisore OLED di LG, facendo crollare il prezzo di quest'ultimo.

Più precisamente, il modello LG OLED evo OLED55G16LA viene venduto a un prezzo di 1598 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, in precedenza il costo del prodotto era pari a 2299 euro. Questo significa che si tratta già di base di uno sconto di 701 euro. C'è però anche una seconda promozione sul prodotto, ovvero l'iniziativa di Unieuro che offre un 5% di sconto extra in carrello. In parole povere, il prezzo finale diventa 1518,10 euro, per un possibile risparmio totale di 780,90 euro. Niente male, ma non è finita qui.

Infatti, c'è anche una terza promozione sul prodotto. Nella pagina dedicata a quest'ultimo, potete notare la presenza del "bollino" relativo a Sedition Art. Ebbene, come potete leggere anche nel regolamento completo presente sul portale di LG, fino al 31 dicembre 2021 chi acquisterà il modello OLED55G16 e seguirà come si deve quanto richiesto dall'iniziativa (informatevi per bene se siete interessati, bisogna registrare l'acquisto) riceverà un codice per accedere a 6 mesi di Art Stream by Sedition. Per chi non lo sapesse, si tratta in parole povere di un catalogo di opere digitali, che può consentire di usare il televisore come una sorta di "quadro".

Insomma, Unieuro ha lanciato svariate promozioni su LG OLED evo OLED55G16LA. Per quel che concerne le caratteristiche tecniche di quest'ultimo, troviamo un pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Presenti anche 4 porte HDMI e l'immancabile sistema operativo webOS per le funzionalità smart. Non manca ovviamente anche il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono il modello a 1598 euro, mentre MediaWorld vende il televisore a 1599 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per mettere le mani sul prodotto.