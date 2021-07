Unieuro esagera: crolla il prezzo di un TV Samsung QLED 2021, tripla promo

In seguito allo sconto relativo allo smartwatch Huawei Watch GT 2, Unieuro torna a proporre offerte in ambito tech. In particolare, la nota catena ha lanciato una tripla promozione su un TV QLED di Samsung uscito nel 2021.

Più precisamente, il modello Samsung TV QLED 4K QE55Q70A viene venduto a 899 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, solitamente il costo del televisore sarebbe pari a 1299 euro. In parole povere, già così si tratterebbe di un possibile risparmio del 30%, ovvero di 400 euro. C'è tuttavia una seconda promozione relativa al televisore, in quanto quest'ultimo rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 854,05 euro, per un risparmio totale di 444,95 euro. Insomma, il costo del prodotto è "crollato" in modo rapido, visto che si tratta di un modello di recente uscita.

In ogni caso, se state pensando che le iniziative promozionali legate al televisore finiscano qui, vi sbagliate. Infatti, fino al 12 settembre 2021 è possibile ottenere un rimborso fino a 300 euro. Scendendo maggiormente nel dettaglio, per usufruire di quest'ultima promozione, come si può leggere nell'apposito regolamento completo, bisogna acquistare il televisore in accoppiata con una soundbar. Se siete interessanti, vi consigliamo di informarvi per bene sui modelli di soundbar coinvolti e sull'iniziativa in generale, dando un'occhiata anche all'apposita pagina del portale ufficiale di Unieuro.

Insomma, ci sono parecchie promozioni attive relativamente al prodotto. In ogni caso, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Tirando le somme, la promozione lanciata da Unieuro potrebbe effettivamente attirare l'attenzione di un certo tipo di utente.

Ricordiamo che il televisore coinvolto dispone di uno schermo QLED con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Tizen, quindi non mancano un po' tutte le funzionalità del caso, mentre le porte HDMI sono quattro. Per il resto, ovviamente è presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.