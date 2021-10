Unieuro esagera: doppio sconto su un'aspirapolvere Dyson!

Mentre Unieuro ha lanciato gli Apple Halloween Days, continuano le altre promozioni parallele, tra cui ne troviamo una davvero molto interessante su un'aspirapolvere Dyson. La catena di distribuzione permette di godere di un doppio sconto.

Al prezzo scontato della Dyson V11 Torque Drive Extra, che passa da 599 a 499 Euro (con un risparmio del 16%), si aggiunge l'extra sconto del 5% che viene applicato dall'e-commerce direttamente nel carrello e che, come mostriamo attraverso lo screenshot presente in calce, fa calare il prezzo a 474,05 Euro.

Di fatto, si risparmiano 124 Euro se si mette a confronto il costo precedente con quello finale. Unieuro dà anche la possibilità di aggiungere l'assistenza extra di 12 mesi a 69,99 Euro, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi. E' anche possibile godere del ritiro dell'usato gratuito, mentre la spedizione a casa ed il ritiro in negozio è ovviamente gratuito. Disponibile anche il pagamento attraverso la cassa veloce di PayPal.

L'aspirapolvere in questione è dotata del motore Dyson Hyperdymium che genera fino a 125mila giri al minuto per creare un'aspirazione potente. Presente anche la tecnologia Radial Root Cyclone, oltre che un sistema di filtrazione avanzato ed un display in grado di mostrare le informazioni sull'aspirazione in tempo reale.