Unieuro esagera su un notebook RTX 3050: 29% di sconto e rimborso

Vi ricordate del notebook con GPU RTX 3050 a meno di 800 euro da Unieuro che abbiamo trattato su queste pagine a inizio maggio 2022? Bene, dimenticatevi di quel prezzo. Infatti, la ben nota catena ha deciso di esagerare, facendo scendere ulteriormente il costo del prodotto e mettendo di mezzo anche un rimborso.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 viene adesso proposto a un costo pari a 699,90 euro tramite il sito Web di Unieuro (a inizio maggio 2022 il costo era di 799,90 euro). Da quest'ultimo portale apprendiamo che il prezzo del prodotto non scontato sarebbe di 999 euro, dunque si tratta di un possibile risparmio del 29%, ovvero c'è uno sconto di 299,10 euro. Niente male, considerato che il periodo non è propriamente dei più rosei in termini di schede video.

Tuttavia, non è finita qui, dato che da un apposito banner si apprende che c'è un rimborso di 200 euro, in quanto la promozione rientra nell'iniziativa Sconti di Maggio di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 26 maggio 2022. Attenzione però al fatto che, come indicato nella pagina del regolamento di Unieuro, si fa riferimento alla possibilità di ottenere fino a 200 euro di rimborso restituendo un "vecchio" PC usato. Insomma, è sempre bene informarsi per bene in questi casi.

In ogni caso, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, considerando anche che il prezzo è sceso rispetto a inizio maggio 2022 e che questo specifico modello non compare né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione di Unieuro può fare gola sotto diversi punti di vista.