Unieuro esagera sul portatile Acer RTX 3050: 31% in meno e rimborso

Andando oltre alla promozione Unieuro su un portatile ASUS, torniamo a trattare su queste pagine le iniziative in ambito Tech della ben nota catena. Infatti, c'è una possibilità potenzialmente interessante legata a un portatile Acer con GPU RTX 3050.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto in questo contesto, il modello Acer Aspire 7 A715-51G-50FF viene ora proposto a un prezzo pari a 751 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, usualmente il computer portatile verrebbe venduto a 1.099 euro, quindi ciò a cui si fa riferimento è un possibile risparmio del 31%.

In parole povere, a conti fatti c'è uno sconto di 348 euro. L'offerta rientra nel volantino Cambia il tuo PC di Unieuro, che proseguirà fino al 27 aprile 2023. Non è però finita qui, dato che c'è, per l'appunto, una seconda iniziativa promozionale relativa al dispositivo, come si apprende da un banner presente contestualmente al sito Web della catena. Infatti, proprio fino al 27 aprile 2023 risulta possibile ottenere un rimborso fino a 300 euro portando un computer usato. Citiamo testualmente ciò a cui si fa riferimento: "notebook o desktop di qualsiasi marca e modello purché funzionante, integro e non più vecchio di 5 anni". Potreste chiaramente voler dare quantomeno un'occhiata al regolamento completo di Unieuro, visto che in questi casi è sempre bene informarsi al meglio.

In ogni caso, la scheda tecnica di Acer Aspire 7 A715-51G-50FF comprende, al netto della già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, un processore Intel Core i5-1240P, 8GB di RAM e 512GB di SSD. Il pannello ha invece diagonale di 15,6 pollici con risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home. Non manca il supporto al Wi-Fi 6. Per maggiori dettagli, potreste voler anche dare un'occhiata al portale ufficiale di Acer, visto che in quest'ultimo si scende maggiormente nel dettaglio.