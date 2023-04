Unieuro esagera: sconto del 29% sul TV Samsung 2023 con Galaxy S22 in omaggio

Andando oltre alle Offerte Solo Online di Unieuro, vale la pena notare che quest'ultima catena sta lanciando molti altri sconti in ambito Tech. A tal proposito, è emersa una doppia iniziativa promozionale importante su un televisore Samsung del 2023, che deve tra l'altro ancora approdare sul mercato.

Infatti, ciò a cui si fa riferimento è uno sconto relativo alla fase di preordine del modello Samsung Series 9 OLED 55S90C. In questo contesto, Unieuro propone il televisore a un prezzo pari a 2.199 euro, al posto degli usuali 3.099 euro. Di base c'è dunque un possibile risparmio del 29%, visto che si fa riferimento a uno sconto di 900 euro. Niente male dunque per chi sta tenendo d'occhio questo tipo di televisore.

Non è però finita qui, in quanto da un banner presente direttamente nel contesto del sito Web ufficiale di Unieuro si apprende che fino al 9 aprile 2023 sarà possibile ottenere Galaxy S22 in omaggio a fronte dell'acquisto del televisore. Potreste a tal proposito voler approfondire quanto indicato nella pagina Unieuro sulla promozione per maggiori dettagli, considerando anche che in quest'ultima viene messa in evidenza l'eventuale procedura da seguire.

Per il resto, la scheda tecnica di Samsung Series 9 OLED 55S90C comprende un pannello da 55 pollici e risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non manca inoltre il sistema operativo Tizen, dunque sono presenti tutte le funzionalità del caso. Al netto di questo, potreste chiaramente voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Samsung per maggiori dettagli sulle specifiche tecniche. Tra l'altro, vale la pena notare che anche a partire da quest'ultimo è disponibile una promozione simile.