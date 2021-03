Unieuro esagera: tantissimi TV in offerta con il volantino di Aprile 2021

Come abbiamo avuto modo di raccontare, qualche giorno fa Unieuro ha lanciato il nuovo volantino scadenza il prossimo 11 Aprile. Nell'ambito delle nuove promozioni, troviamo a prezzo ridotto tantissimi modelli di TV che coprono varie fasce di prezzo.

Il Samsung QE50Q60TAU da 50 pollici a 599,90 Euro, il 39% in meno rispetto ai 999 Euro di listino. Il QLED QE55Q70TAT da 55 pollici, invece, è disponibile ad 899,90 Euro, 300 Euro in meno dai 1199 Euro di listino. Sempre restando in ambito QLED, il Q700T da 55 pollici è disponibile a 1449 Euro, mentre il QE75Q80TAT da 75 pollici passa a 2399 Euro.

In sconto troviamo anche l'LG 55UN73006LA da 55 pollici, a 449 Euro, per un risparmio del 25% rispetto ai 599 Euro imposti dalla compagnia asiatica, mentre il NANO81 55NANO816NA da 55 pollici viene proposto a 699,90 Euro. Il Samsung UE50TU7090U da 50 pollici, invece, passa a 429,90 Euro, ma interessante è anche la promozione sul Philips 43PUS7855 da 43 pollici, che è disponibile a 449,90 Euro, il 9% in meno dai 499 Euro proposti in precedenza. Della stessa linea troviamo in sconto anche il modello da 50 pollici, a 499,90 Euro.

L'LG OLED 65 CX da 65 pollici, invece, è disponibile a 1999 Euro. Sempre in ambito OLED, troviamo anche il Sony KD55A8 da 55 pollici a 1599 Euro.