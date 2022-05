Unieuro esagera: tripla promo su TV LG OLED 2022, Xbox Series S in omaggio

Dopo aver trattato l'offerta di Unieuro relativa ad alcuni indossabili, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali lanciate dalla popolare catena. A tal proposito, c'è una tripla promozione su un TV LG OLED 2022, in cui rientra anche un omaggio non di poco conto.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il televisore LG OLED evo Serie C26 OLED48C26LB viene adesso proposto a un prezzo pari a 1.699 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web si apprende che in precedenza il costo ammontava a 1.998,99 euro. In parole povere, la prima promozione consiste in uno sconto del 15%, ovvero c'è la possibilità di risparmiare 299,99 euro.

Non è in ogni caso finita qui, in quanto la seconda promozione associata all'acquisto del prodotto consiste nell'omaggio di una console Xbox Series S. Basta infatti aggiungere al carrello il televisore affinché quest'ultima risulti in abbinata, ergo senza che il prezzo finale aumenti (dunque il totale sarà sempre 1.699 euro). Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione anche per chi ha in programma di comprare in combinazione un TV e una console di ultima generazione.

Per quel che concerne, invece, la terza promozione legata al televisore, troviamo la possibilità di ottenere un buono sconto di 150 euro al momento della spedizione (come previsto dall'iniziativa Passione Casa di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 19 maggio 2022). Per il resto, ricordiamo che la scheda tecnica di LG OLED evo Serie C26 OLED48C26LB comprende un pannello da 48 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), 4 porte HDMI, il sistema operativo webOS e ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Al netto di questo, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online relativamente al televisore, siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld propone il prodotto a 1.699 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello su Amazon Italia.