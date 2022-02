Unieuro esagera con la tripla promo su TV LG QNED 8K 2021: il prezzo crolla

Oltre alle varie promozioni del Fuoritutto di Unieuro, la popolare catena ha deciso di avviare ulteriori iniziative promozionali. Tra queste, attira sicuramente l'attenzione la tripla promozione su un TV QNED 8K di LG, dato che il prezzo di quest'ultimo è crollato.

Per intenderci, generalmente il modello LG QNED 75QNED966PA avrebbe un prezzo di 4.999 euro, ma adesso è al centro di uno sconto "di base" del 36%, quindi viene venduto a 3.173 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Tuttavia, basta in realtà aggiungere il televisore al carrello per far scendere ulteriormente il prezzo, in quanto c'è una seconda promozione che prevede uno sconto extra del 5%. Per farvela breve, in carrello il prezzo finale indicato è di 3.044,35 euro (sono già inclusi 30 euro di spese aggiuntive per la spedizione di prodotti di grandi dimensioni).

Se pensate che sia finita qui, vi sbagliate: c'è anche una terza iniziativa promozionale, ovvero un rimborso fino a 600 euro. Da un banner presente nella pagina del prodotto sul sito Web di Unieuro apprendiamo infatti che fino al 28 febbraio 2022 sarà attiva questa possibilità, relativa all'acquisto di un TV QNED di LG. Per comprendere meglio i dettagli della promozione, potete fare riferimento al portale ufficiale di LG. Più precisamente, nel regolamento completo (che vi invitiamo a consultare) si fa riferimento a un rimborso di 500 euro per il modello 75QNED966PA.

Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione intrigante per chi ha intenzione di puntare in alto in termini di televisore. Per il resto, potreste voler dare un'occhiata anche a quanto proposto da MediaWorld, dato che in questo caso il prezzo è pari a 2853 euro (tra l'altro, MediaWorld viene anche citata nella promozione del rimborso, ma in questo caso non c'è un banner a supporto e quindi non è chiaro se le offerte siano cumulabili). Su Amazon, invece, il prodotto non risulta disponibile al momento in cui scriviamo. In ogni caso, se siete interessati, vi invitiamo a informarvi per bene in merito alle iniziative citate.