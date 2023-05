Unieuro esagera sul TV UHD LG 2023: tripla promo fa crollare il prezzo

Andando oltre all'offerta Unieuro su un notebook da gaming MSI, torniamo a fare riferimento su queste pagine a quanto lanciato in ambito di promozioni Tech dalla nota catena per via di una questione potenzialmente interessante. Infatti, è stata avviata una tripla promozione su un televisore di LG legato al 2023.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello LG 75UR81006LJ viene adesso venduto, di base, a un prezzo di 899 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. La prima promozione consiste dunque in uno sconto del 40%, visto che precedentemente il costo del televisore, che ricordiamo è di recente uscita, ammontava a 1.499 euro. Il possibile risparmio è insomma di 600 euro.

Già così si potrebbe affermare che il prezzo è crollato, ma non è finita qui. Infatti, il prodotto rientra anche in una seconda iniziativa promozionale che permette di ottenere uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. In parole povere, una volta premuto sul pulsante "Aggiungi al carrello", il prezzo finale diventa 899,05 euro (se vi chiedete il motivo, il fatto è che il costo delle spese aggiuntive per la spedizione di prodotti di grandi dimensioni legate a Unieuro è di 45 euro, mentre il 5% di sconto è pari a 44,95 euro, quindi in pratica viene "ammortizzato" quel costo).

Non è però ancora finita, dato che c'è una terza promozione. Infatti, il televisore coinvolto rientra nel recente volantino Unieuro, che sarà attivo fino al 25 maggio 2023. Per intenderci, ciò a cui si fa riferimento è la possibilità di ottenere, a fronte dell'acquisto, biglietti aerei omaggio per volare in Europa. Più precisamente, contestualmente al volantino si legge: "Ogni 299€ di spesa hai in regalo un volo andata e ritorno in Europa, fino a un massimo di tre voli". Per tutti i dettagli del caso, come al solito, consigliamo di approfondire il tutto direttamente mediante il sito Web ufficiale di Unieuro.

Al netto di questo, la scheda tecnica di LG 75UR81006LJ include un pannello con ampia diagonale di 75 pollici e risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel). Non mancano poi tre porte HDMI, così come è il sistema operativo webOS a sostenere tutte le funzionalità smart del caso. Per il resto, se cercate maggiori dettagli in merito alle caratteristiche del prodotto, potrebbe interessarvi approfondire anche il portale ufficiale di LG, visto che in quest'ultimo ci sono ulteriori indicazioni.