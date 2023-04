Unieuro esagera: ultime ore per sconto e rimborso sul notebook RTX 4050

Non ci sono solamente offerte su televisori da Unieuro. Infatti, quest'ultima catena, particolarmente popolare dalle nostre parti, ha messo in sconto un ampio numero di prodotti Tech. In questo contesto, si fa notare una doppia promozione su un notebook con GPU RTX 4050.

Più precisamente, il modello MSI Gaming GF63 12VE-053IT viene ora venduto a un prezzo pari a 1.399 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si legge in quest'ultimo portale, il costo del dispositivo usualmente ammonterebbe a 1.699 euro. Questo significa che di base c'è un possibile risparmio del 17%, ovvero che lo sconto è pari a 300 euro.

Non è però finita qui, in quanto il prodotto rientra anche nell'iniziativa Cambia il tuo PC di Unieuro, che vede scadenza nella giornata del 27 aprile 2023. In parole povere, avrete solamente poche ore, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire del tutto. A cosa si fa riferimento in questo caso? Come spiegato in un'apposita pagina del sito Web di Unieuro, risulta potenzialmente possibile ottenere un rimborso fino a 300 euro facendo ritirare un computer usato (chiaramente potreste volervi informare per bene anche mediante il regolamento completo, se siete interessati).

Per il resto, vale la pena notare che la scheda tecnica di MSI Gaming GF63 12VE-053IT include, al netto della già citata scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050, un processore Intel Core i7-12650H, 16GB di RAM e 1TB di SSD. C'è poi un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home. Presente inoltre il supporto al Wi-Fi 6. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.