Unieuro esclusiva: NOW TV Stick Special Sport in offerta con 1 mese incluso

In seguito allo sconto relativo allo smartwatch Huawei Watch GT 2e, Unieuro ha lanciato un'offerta legata a NOW TV Stick Special Sport in esclusiva. C'è anche un mese di Pass Sport, Cinema e Entertainment.

Il succiato prodotto viene venduto a un prezzo di 19,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere questa Limited Edition verrebbe venduta a 29,99 euro, quindi già così si tratta di un possibile risparmio del 33%, ovvero di 10 euro. Tuttavia, non è finita qui, dato che il dispositivo rientra anche tra quelli idonei per quanto riguarda l'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. In parole povere, basta aggiungere il prodotto al carrello per far scendere il prezzo a 18,99 euro.

Vi ricordiamo che Now TV Stick Special Sport (Unieuro Limited Edition) è una chiavetta da collegare alla porta HDMI del televisore, che permette di vedere, mediante una connessione Wi-Fi, diverse tipologie di contenuti. Per tutti i dettagli sui pacchetti inclusi in questa promozione e sui successivi costi mensili, vi rimandiamo alla descrizione del prodotto su sito ufficiale della nota catena.

In ogni caso, per farvi un riassunto, è incluso il primo mese dei pacchetti Pass Sport, Cinema e Entertainment. Il prezzo mensile di questi tre pacchetti combinati passerà poi a 44,98 euro al mese, mentre il singolo Pass Sport costa 29,99 euro al mese. I Pass Cinema ed Entertainment combinati vengono venduti a 14,99 euro al mese, mentre uno singolo di questi due costa 9,99 euro al mese.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store online, abbiamo notato che MediaWorld vende la NOW Stick TV con un mese di Sport incluso (quindi niente Cinema ed Entertainment, presenti invece nell'offerta di Unieuro) a 29,99 euro. Lo stesso avviene su Amazon Italia, dove il prezzo è sempre pari a 29,99 euro. Insomma, qualcuno potrebbe trovare interessante l'offerta lanciata da Unieuro.