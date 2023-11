UniEuro esplosiva: solo per oggi 22% di sconto per il Single's Day

Nel contesto dell'iniziativa promozionale UniEuro Bello Bello per il Black Friday, il colosso dell'elettronica ha lanciato una promozione a tempo che varrà solo per il Single's Day e che consente di ottenere uno sconto aggiuntivo su prodotti anche già scontati.

La promozione sarà valida solo e soltanto per il giorno 11 novembre 2023 e consentirà di applicare al checkout il 22% di sconto sul prezzo, eventualmente già ridotto da altre promo del periodo. Alcuni esempi?

Si può spaziare fra tutte le categorie del sito, a patto di rimanere nella lista dei prodotti compatibili. Tra questi, smartphone, PC, console, elettrodomestici e Home Entertainment.

Ad esempio, si può beneficiare della promo sul Samsung Galaxy Fold5 da 12/512GB, ottenendo uno sconto aggiuntivo di 466 euro al checkout e portando il prezzo da 2.119 euro a 1.652,82 euro.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra brandizzato Vodafone si può acquistare a 935,22 euro invece di 1.199, con uno sconto di quasi 200 euro. Il nuovo Google Pixel 8, invece, passa a 670 euro invece di 859.

Per gli amanti del cinema, invece, ci sarebbe il maestoso TCL Nano 4K HDR da 98 pollici con Refresh Rate da 144 Hz, scontato da 2.999 a 2.399 euro. Applicando il 22% aggiuntivo, il prezzo solo per l'11 novembre 2023 diventa di 1.871 euro, con uno sconto ulteriore di quasi 600 euro.

Prodotto scontato e 20 euro di bonus con HYPE Next.

Non solo ti abbiamo proposto il prodotto che tanto desideravi ad un prezzo scontatissimo, ti sveliamo anche come risparmiare altri 20 euro aprendo un ottimo conto online. Sì, perché sei ad un click dall'avere HYPE Next e tutti i suoi numerosi vantaggi: guadagni ottieni cashback, ricarichi gratis la carta e compri serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione inclusa sugli acquisti online. Costa 2.90 euro al mese, lo apri in 5 minuti e ottieni 20 euro di bonus una volta eseguita validamente la prima ricarica. Tutto chiaro? Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!