Unieuro: extra sconto del 15% nel carrello su laptop Lenovo da 15 pollici

Unieuro, nell'ambito degli Unieuro Specials del weekend, permette di godere di uno sconto del 15% direttamente nel carrello su un laptop Lenovo da 15 pollici.

Si tratta del Lenovo IdeaPad 3, che può essere acquistato a 594,92 Euro, con uno sconto di 104,98 Euro rispetto ai 699,90 Euro di listino. Lo sconto è visibile direttamente nel carrello, e sarà disponibile per tutto il weekend, fino alle 23:59 di domani 16 Luglio 2023, alla scadenza della promozione.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un laptop con schermo da 15 pollici, processore Intel Core i5, 16GB di RAM ed SSD da 512GB. Unieuro garantisce anche il pagamento in tre rate mensili a tasso zero ed interessi zero con PayPal e Klarna: questi sistemi si possono scegliere direttamente al momento della finalizzazione dell'ordine.

La consegna a domicilio viene proposta tra il 17 ed il 19 Luglio 2023, ovviamente in maniera totalmente gratuita, mentre il ritiro in negozio è a costo zero e la data varia a seconda dello store scelto. Possibile aggiungere anche l'assistenza aggiuntiva della durata di 12mesi, a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 115,49 Euro che si aggiungono a quelli previsti dal prodotto scontato.