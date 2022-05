Unieuro, per la Festa della Mamma arrivano sconto su aspirapolveri, robot e tanto altro

Dopodomani, 8 Maggio 2022, si festeggia la Festa della Mamma e per l’occasione Unieuro ha deciso di proporre una serie di promozioni molto interessanti su tanti prodotti per la casa.

Nel segnalare il Dyson Cyclone V10 Motorhead a 399 Euro, segnaliamo anche altre offerte degne di nota sulle medesime categorie di prodotto.

Ad esempio, il robot aspirapolvere iRobot Roomba i3 è disponibile a 349,90 Euro, il 30% in meno rispetto ai 499,90 Euro di listino. Sempre restando nello stesso ambito, è disponibile l’iRobot Roomba e5 a 269,90 Euro, con un risparmio del 37% rispetto ai 429,90 Euro imposti dal produttore.

Fronte aspirapolveri senza filo, invece, segnaliamo anche il Samsung Jet 75 Pet a 369,90 Euro, il 41% in meno dai 629,90 Euro di listino. Disponibile anche a prezzo ridotto il Candy CVIVA10 011 bianco, senza sacchetto, a 99,99 Euro, il 28% in meno dai 139,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile direttamente a questo indirizzo. Ovviamente, nelle singole schede sono presenti tutte le indicazioni sulle condizioni di vendita e spedizione, oltre che sulla possibilità di aggiungere accessori aggiuntivi come la garanzia extra o altro. Le promozioni scadranno alle 23:59 di domenica 8 Maggio 2022. Come sempre, consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine in caso d'interesse.