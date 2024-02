Da Unieuro parte la Festa della Tecnologia: sconti fino al 14 Febbraio 2024

Con la scadenza del precedente volantino, Unieuro lancia la Festa della Tecnologia che fino al 14 Febbraio 2024, il giorno di San Valentino, permetterà di acquistare a prezzo ridotto tantissimo prodotti d’elettronica ed informatica.

Lo Xiaomi Redmi Pad SE nella variante da 128 gigabyte è disponibile a 159,99 Euro, in calo di 60 Euro rispetto ai 219,90 Euro di listino. In sconto però troviamo anche OPPO Enco Buds2, che possono essere portati a casa a 24,99 Euro, con n risparmio di 20 Euro.

Tra gli altri dispositivi, segnaliamo l’iPad di nona generazione da 10,2 pollici Wifi Only con 64 gigabyte di memoria interna a 349 Euro, 90 Euro in meno rispetto ai 439 Euro di listino, mentre iPhone 14 da 128 gigabyte viene proposto a 769 Euro, con un risparmio consistente se si tiene conto che di listino costa 879 Euro. In offerta segnaliamo anche Honor Pad X9 da 128 gigabyte, a 169,99 Euro, dai 249,90 Euro di listino.

Per quanto riguarda i dispositivi indossabili, invece, l’Apple Watch Series 9 GPS Only con cassa in alluminio da 45mm è disponibile a 429 Euro, 60 Euro in meno dai 489 Euro imposti dal produttore, mentre lo Xiaomi Smart Band 8 Active è disponibile a 21,99 Euro.

