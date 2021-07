Unieuro festeggia la vittoria dell'Italia: TV ufficiale degli Europei in offerta

Sono ormai passati diversi giorni dalla vittoria dell'Italia agli Europei di calcio. Tuttavia, chiaramente il ricordo delle "notti magiche" di UEFA EURO 2020 è ancora ben impresso nelle menti degli appassionati. Arriva in questo contesto un'offerta da parte di Unieuro, che mette in sconto il televisore ufficiale degli Europei.

Più precisamente, il modello Hisense A5700FA viene venduto al prezzo di 299 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che il costo del prodotto generalmente sarebbe di 329,90 euro. Già così si tratterebbe dunque di un possibile risparmio di 30,90 euro. Tuttavia, non è finita qui: c'è uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. Questo significa che il prezzo finale diventa 284,05 euro, per un risparmio totale di 45,85 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

In ogni caso, il televisore ufficiale di UEFA EURO 2020 dispone di un pannello da 40 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Il sistema operativo è Android, quindi non mancano tutte le funzionalità smart del caso (ma non aspettatevi prestazioni eccezionali da un modello economico di questo tipo). Per il resto, ci sono due porte HDMI ed è presente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha lanciato un'offerta relativa a questo televisore. Infatti, il prezzo è pari a 299,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il modello sul portale ufficiale di Amazon Italia.