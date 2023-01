Unieuro, quasi finito lo sconto a 799 euro sul notebook con RTX 3050

Non è solamente Trony a mandare i prezzi al tappeto in questo periodo. Infatti, un po' tutte le catene si danno da fare per garantire agli utenti i prezzi più interessanti in ambito di tecnologia. Tra gli sconti che si fanno notare, c'è il costo proposto da Unieuro per un notebook con scheda video GeForce RTX 3050.

La cifra richiesta per portarsi a casa il dispositivo è adesso pari a 799,90 euro, ma solamente fino al 15 gennaio 2023. Questo significa che l'offerta a tempo proseguirà per relativamente poche ore, in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Vale la pena notare che precedentemente per avere il notebook risultava necessario pagare 1.199 euro.

All'atto pratico, dunque, il possibile risparmio è del 33%, per uno sconto di 399,10 euro. Ad attirare l'attenzione è però anche il costo in sé, ridotto per un prodotto di questo tipo, Per intenderci, la scheda tecnica del portatile coinvolto, ovvero Acer Swift X SFX16-51G-58V4, include, oltre alla già citata NVIDIA GeForce RTX 3050, un processore Intel Core i5-11320H, 8GB di RAM e 512GB di SSD: Lo schermo da 16,1 pollici ha risoluzione Full HD, mentre il sistema operativo è Windows 11 Home.

Potrebbe insomma trattarsi potenzialmente di una buona occasione per chi è alla ricerca di un notebook con GPU RTX Serie 30 che si mantenga in modo importante sotto il "tetto" dei 1.000 euro. Per il resto, maggiori dettagli sul prodotto sono disponibili sul portale ufficiale di Acer.