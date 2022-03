Da Unieuro 'Fioriscono gli Sconti': ecco il volantino primaverile attivo fino al 27 marzo

Unieuro lancia oggi il nuovo volantino che fa fiorire gli sconti. La catena di distribuzione ha infatti lanciato oggi la nuova promozione battezzata “Fioriscono Gli Sconti”, che sarà attiva fino al 27 Marzo 2022 su un’ampia gamma di prodotti.

Il Samsung Galaxy A52s è disponibile a 299,90 Euro, il 36% n meno rispetto ai 469 Euro di listino. In offerta è disponibile anche l’iPhone 13 da 128 gigabyte, che passa a 829 Euro, con un risparmio dell’11% rispetto ai 939 Euro imposti dal produttore di Cupertino. Interessante anche la promozione sul Samsung Galaxy S21 FE, a 679 Euro dai 927 Euro di listino.

Per quanto riguarda i TV, invece, segnaliamo l’LG OLED 55A1 da 55 pollici ad 899,90 Euro, in calo del 43% rispetto ai 1599 Euro di listino, mentre il Samsung UE50TU7090U da 50 pollici può essere acquistato a 449,90 Euro, i 6% in meno rispetto ai 479 Euro precedenti.

Fronte tablet, segnaliamo il Samsung Galaxy Tab S7 FE a 499,90 Euro, il 44% in meno rispetto agli 899,80 Euro precedenti.

Tra le offerte di contorno, segnaliamo Apple Watch Series 7 GPS Only con cassa da 45mm a 459 Euro, il 2% in meno rispetto ai 469 Euro di listino, ma anche Xiaomi Mi Smart Band 6 a 37,99 Euro.

