Unieuro fa follie: 40% di sconto, risparmio extra e rimborso su un TV Samsung

Ormai siamo in quel periodo: il Black Friday 2021 si avvicina e le principali catene che vendono prodotti tecnologici hanno già iniziato a "darci dentro" alla grande in termini di promozioni. In questo contesto, Unieuro ha avviato una tripla promozione un TV QLED di Samsung di recente uscita.

Più precisamente, ci sono un 40% di sconto "di base", un risparmio extra del 5% in carrello e la possibilità di avere un rimborso "fino a 300 euro" rispettando i giusti requisiti. Andando con ordine, il modello Samsung Series 8 QE55Q80A viene ora proposto a 899 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1499 euro.

Lo sconto "di default" è dunque del 40%, ovvero di 600 euro. Tuttavia, basta aggiungere il televisore al carrello per far scendere il prezzo a 854,05 euro, grazie allo sconto extra del 5%. In parole povere, è possibile risparmiare in totale 644,95 euro. Niente male, visto che anche che il modello coinvolto è approdato sul mercato nel 2021.

Tuttavia, non è finita qui: risulta infatti possibile ottenere un rimborso acquistando una soundbar Serie Q in accoppiata. La promozione è valida fino al 31 ottobre 2021. In questo contesto, vi consigliamo caldamente di consultare la pagina del portale Unieuro dedicata all'iniziativa. In ogni caso, nel regolamento completo della promozione compare anche il modello QE55Q80AATXZT in termini di televisori. Per il resto, se siete interessati, ovviamente è bene informarsi per bene sui dettagli dell'iniziativa.

Al netto di questo, giusto per fornirvi un quadro più completo, dovete sapere che anche MediaWorld vende il prodotto a 899 euro (ma in questo caso non ci sono sconti extra). Per quel che concerne, invece, i rivenditori di Amazon Italia, il prezzo del televisore parte da 1015,80 euro. Insomma, capite bene che la promozione avviata da Unieuro potrebbe fare gola a un certo tipo di utente.

Per intenderci, le specifiche tecniche di Samsung Series 8 QE55Q80A comprendono un pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel), nonché il sistema operativo Tizen. Presenti inoltre 4 porte HDMI e l'immancabile supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.