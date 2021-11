Unieuro, follie prima del Black Friday: 500 euro di sconto su Galaxy Z Flip3 5G

La nuova generazione di pieghevoli Samsung ha segnato nuovi standard per il settore, a partire dall'inaspettata presenza della certificazione contro i liquidi. Finalmente, grazie a Unieuro, da oggi anche a portata di quasi tutte le tasche.

La presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Flip3 5G ha messo in luce numerose delle sue qualità, dal doppio display per le notifiche al comparto audio stereo con Dolby Atmos, passando per le numerose colorazioni a disposizione.

Siamo di fronte a uno smartphone top di gamma in tutto e per tutto, con processore Qualcomm Snapdragon 888 e certificazione IPX8, display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Con questo pedigree, il prezzo di 1099 euro non sembrerebbe neanche così elevato, ma da Unieuro, in occasione della settimana del Black Friday, è possibile ottenere un taglio netto del 45% sul prezzo di listino. Questo si traduce nella possibilità di acquistare il nuovo Samsung Galaxy Z Flip3 5G a soli 599 euro, con uno sconto complessivo di 500 euro. Insomma, un colpo clamoroso che potrebbe mettere a tacere la curiosità di tanti in attesa di venerdì prossimo.

Nel frattempo, ricordiamo che nella nostra sezione dedicata al Black Friday 2021 è possibile trovare tutte le offerte più interessanti di queste pazze giornate di sconti.