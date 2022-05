Unieuro, forte sconto su 5 chiavette USB a meno di 10 euro

Dopo aver trattato la promozione di Unieuro su un televisore di Philips, torniamo ad approfondire le offerte relative alla ben popolare catena. Infatti, sono comparsi sconti relativi a 5 chiavette USB vendute a meno di 10 euro.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, i prodotti coinvolti sono dei brand Lexar e SanDisk. In termini di possibile risparmio, si arriva a sconti fino al 40%. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi ha bisogno di una memoria di massa portatile che non costi troppo.

Unieuro, promozioni su 5 chiavette USB a meno di 10 euro

Lexar JumpDrive V100 (unità flash USB, 32 GB, USB tipo A 3.2 Gen): 9,49 euro (prima costava 11,99 euro, sconto del 20%);

(unità flash USB, 32 GB, USB tipo A 3.2 Gen): 9,49 euro (prima costava 11,99 euro, sconto del 20%); SanDisk Cruzer Blade (unità flash, USB 16 GB, USB tipo A 2.0): 6,39 euro (in precedenza il prezzo era di 7,99 euro, possibile risparmio del 20%);

(unità flash, USB 16 GB, USB tipo A 2.0): 6,39 euro (in precedenza il prezzo era di 7,99 euro, possibile risparmio del 20%); Lexar JumpDrive V40 (unità flash, USB 16 GB, USB tipo A 2.0): 6,39 euro (il costo era di 7,99 euro, sconto del 20%);

(unità flash, USB 16 GB, USB tipo A 2.0): 6,39 euro (il costo era di 7,99 euro, sconto del 20%); SanDisk Ultra Flair (unità flash, USB 16 GB, USB tipo A 3.0): 8,99 euro (il prezzo era di 10,99 euro, risparmio del 18%);

(unità flash, USB 16 GB, USB tipo A 3.0): 8,99 euro (il prezzo era di 10,99 euro, risparmio del 18%); SanDisk Cruzer Glide (unità flash, USB 16 GB, USB tipo A 2.0): 5,90 euro (il costo in precedenza era di 5,90 euro, sconto del 40%).

Insomma, ci sono parecchie chiavette USB in sconto da Unieuro. Potrebbe dunque interessarvi approfondire gli sconti citati.