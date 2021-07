Unieuro Freedom Black Friday: 16% di sconto sull'aspirapolvere Dyson V11

Scadrà alle 23:59 di domani domenica 11 Luglio 2021 il Gran Finale dell'Unieuro Freedom Black Friday e tra le numerose promozioni che troviamo nel volantino della catena di distribuzione, ce n'è una molto interessante che ha come protagonista Dyson.

La scopa elettrica Dyson V11 Torque Drive Extra, infatti, viene proposta ad uno sconto del 16% e può essere acquistata a 499 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 599 Euro di listino. Unieuro propone anche la consegna a casa gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero, ma dà anche la possibilità di aggiungere l'assistenza aggiuntiva extra per 12 mesi che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 69,99 Euro.

L'aspirapolvere in questione, secondo i dati ufficiali di Dyson, è in grado di garantire un'autonomia di fino a 60 minuti in modalità Eco ed include un sistema in grado di ottimizzare in maniera intelligente la potenza e l'autonomia. Presente al suo interno un sistema di filtrazione avanzato che può catturare l 99,7% delle particelle di dimensioni fino a 0,3 microns, mentre il display consente di monitorare tutte le performance in tempo reale fino ad 8mila volte al secondo.

La promozione scadrà domani, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.