Unieuro Freedom Black Friday, Dyson Pure Cool Me scontato del 28%

Se pensate che da Unieuro ci siano in sconto solamente gli auricolari AirPods Pro di Apple, vi sbagliate di grosso. Infatti, la nota catena ha lanciato anche molte altre iniziative promozionali. Tra queste, troviamo un'offerta relativa al purificatore d'aria Dyson Pure Cool Me.

Più precisamente, il prodotto viene venduto a 249,90 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che il purificatore d'aria solitamente costerebbe 349 euro. In parole povere, l'offerta, che rientra nell'iniziativa "Freedom Black Friday" in scadenza l'11 luglio 2021, fa scendere il prezzo del 28%, ovvero di 99,10 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un purificatore d'aria, magari di un noto brand.

Per farvi comprendere meglio il contesto, abbiamo dato un'occhiata a quanto proposto relativamente al prodotto dagli altri principali store online. Così facendo, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia vendono Dyson Pure Cool Me a partire da 336 euro (usato il prodotto costa 299,99 euro). Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld.

Per il resto, rimanendo in casa Dyson, ricordiamo che online sono disponibili anche altre offerte. Ad esempio, da Euronics c'è una promozione relativa all'aspirapolvere Dyson V11 Outsize.