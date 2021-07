Unieuro Freedom Black Friday Gran Finale: 30% di sconto su un TV Philips OLED

Dopo aver segnalato lo sconto di Amazon su un TV LG OLED, ci spostiamo da Unieuro che oggi dà il via al Gran Finale del Freedom Black Friday, il volantino che si concluderà l'11 Luglio prossimo. Tra le numerose promozioni ne segnaliamo una molto interessante su un TV Philips OLED da 65 pollici.

Si tratta del 65OLED705 da 65 pollici, che è disponibile a 1399 Euro, il 30% in meno rispetto ai 1999 euro di listino, con un risparmio netto di 600 Euro. Attraverso la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva di 36 mesi, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi e che ha un prezzo di 299,99 Euro.

Unieuro propone il ritiro in negozio gratuito, scegliendo il punto vendita più vicino, mentre per la consegna evidentemente è necessario pagare un sovrapprezzo. È anche possibile effettuare il pagamento con la cassa veloce PayPal, per coloro che necessitano di maggiore sicurezza.

A livello tecnico, il TV è dotato del processore P5 Perfect Picture e supporta l'audio Dolby Atmos. Presente anche la tecnologia Philips Ambilight che grazie ai LED intelligenti sui bordi dei TV permette di ottenere un'esperienza di visione coinvolgente ed affascinante. A questo ovviamente sui aggiunge il pannello OLED che supporta i principali formati HDR.