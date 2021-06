Unieuro Freedom Black Friday: sconti su iPhone, MacBook, iPad ed Apple Watch

Continua il Freedom Black Friday di Unieuro, e continuiamo a spulciare le promozioni che sta proponendo la catena di distribuzione con questo nuovo volantino che scadrà il prossimo 1 Luglio 2021. In lista, infatti, troviamo tantissimi prodotti a marchio Apple che possono essere portati a casa a prezzi ridotti.

Partendo dagli iPhone, l'iPhone 11 da 128 gigabyte è disponibile a 679 Euro, l'11% in meno rispetto ai 769 Euro di listino, mentre iPhone 12 Pro da 128 gigabyte passa a 1099 Euro, a fronte di un risparmio del 7% se si tiene conto che di listino costa 1189 Euro. In offerta troviamo anche l'iPhone 12 da 64 gigabyte, a 769 Euro, il 18% in meno dai 939 Euro precedenti.

Per quanto concerne i MacBook, invece, in promozione troviamo il MacBook Air da 13 pollici con chip M1, GPU 7-core, SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM, che passa a 999 Euro a fronte dei 1159 Euro di listino.

Tra gli iPad, invece, segnaliamo l'offerta sull'iPad da 10,2 pollici di ottava generazione, WiFi Only, con 32 gigabyte di memoria interna, a 349 Euro.

Infine, Apple Watch Series 6 GPS Only con cassa da 40mm è disponibile a 399 Euro, mentre il modello da 44mm passa a 429 Euro.

La lista completa dei prodotti Apple in offerta è disponibile qui.