Unieuro Freedom Black Friday, TV TCL DVB-T2 in offerta sotto i 200 euro

Non ci sono solamente smartphone in offerta da Unieuro in questi giorni. Infatti, la nota catena ha lanciato una promozione relativa a un TV low cost di TCL.

In particolare, il modello TCL 32DD420 viene proposto a un prezzo di 189,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 219,90 euro. In parole povere, lo sconto è del 13%, ovvero di 30 euro. La promozione rientra nell'iniziativa "Freedom Black Friday" lanciata in data odierna, che continuerà fino al 1 luglio 2021.

Il televisore coinvolto dispone di un pannello con diagonale di 32 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Risulta immancabile il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, anche in vista del prossimo arrivo del "nuovo digitale terrestre". In ogni caso, sicuramente i più attenti tra di voi si ricorderanno del fatto che il televisore è già stato al centro di offerte simili in passato. Tuttavia, la promozione potrebbe fare gola a coloro che non sono riusciti a usufruire dei precedenti sconti.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che anche Amazon Italia ha scontato il prodotto. Infatti, il televisore viene venduto a 183,99 euro (contate tuttavia che in questo caso si passa per rivenditori terzi). Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld.