Unieuro Freedom Black Friday: ultime ore dell'offerta sulle AirPods di Apple

Dopo aver riportato le offerte sui TV DVB-T2, ci spostiamo nuovamente da Unieuro che alle 23:59 di oggi domenica 11 Luglio 2021 saluterà il Freedom Black Friday. Tra le numerose promozioni ne troviamo una molto interessante sulle AirPods di Apple.

Gli auricolari senza fili, infatti, possono essere acquistate a 99,99 Euro, con un risparmio del 44% rispetto ai 179 Euro di listino. Unieuro dà anche la possibilità di aggiungere la garanzia supplementare per 12 mesi al prezzo di 39,99 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata. Viene anche proposta la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero.

Le AirPods in offerta sono il modello del 2019, con case di ricarica Lightning e non wireless. in caso d'interesse bisognerà acquistare la custodia a parte direttamente sui canali ufficiali di Apple o tramite Amazon.

Sono tante le promozioni che sono proposte da Unieuro nell'ambito del Gran Finale del Black Friday, ma sicuramente questa sulle AirPods rappresenta una delle più succose, sebbene si parli già di una possibile nuova generazione degli auricolari senza fili che secondo le indiscrezioni trapelate in rete potrebbe arrivare solo nel 2022. Ovviamente vi terremo aggiornati su queste pagine con tutte le indiscrezioni e vi invitiamo a restare collegati.