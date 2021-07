Unieuro Freedom Black Friday, ultime ore: TV DVB-T2 sotto i 150 euro

Dopo aver trattato la promozione relativa a un aspirapolvere Dyson, torniamo ad approfondire le offerte in campo tecnologico proposte da Unieuro. Infatti, la nota catena ha avviato uno sconto legato a un TV economico compatibile con lo standard DVB-T2.

Più precisamente, il modello Telefunken TE24550S27YXD viene venduto a 149,99 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto sarebbe di 179,99 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 16%, ovvero di 30 euro. Non male, considerando anche il fatto che il televisore è economico già di suo. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale "Freedom Black Friday", che terminerà l'11 luglio 2021. In parole povere, lo sconto rimarrà attivo per poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

Il televisore dispone di un pannello con diagonale di 24 pollici e risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Si tratta dunque di un modello che potrebbe fare gola a chi è alla ricerca di un TV low cost e non ha troppe pretese. In ogni caso, non manca il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2, ovviamente indispensabili in vista delle novità in termini di satellitare e digitale terrestre.

Per il resto, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online che vendono il prodotto, abbiamo notato che Trony propone questo modello a 149 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di Amazon Italia né su quello di MediaWorld.