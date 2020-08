Unieuro Fuori Tutto Continua, c'è un TV a soli 89 euro!

In seguito all'offerta di MediaWorld relativa al TV LED Sony 4K, scendiamo decisamente di fascia di prezzo, trattando una promozione che riguarda un televisore che potremmo definire "per tutte le tasche". Infatti, nel contesto dell'iniziativa "Fuori Tutto Continua", Unieuro propone un TV a soli 89 euro.

Più precisamente, ci riferiamo al modello United LED24H42, che viene venduto proprio a 89 euro sul sito ufficiale della nota catena. Stando a quest'ultimo, precedentemente il televisore costava 139 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 50 euro. Chiaramente, si tratta di un modello che strizza l'occhio a coloro che non hanno particolari esigenze ma necessitano semplicemente di un nuovo televisore, ovviamente compatibile con lo standard DVB-T2. Per intenderci, stiamo parlando di un 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel).

In ogni caso, si tratta sicuramente di un'offerta interessante per una certa tipologia di utente, dato che supera persino i modelli meno costosi di cui avevamo parlato qualche mese fa. Tra l'altro, in quell'occasione avevamo trattato anche proprio il modello United LED24H42, che a luglio 2020 veniva venduto a 99 euro. Insomma, il prezzo del televisore sta scendendo sempre di più.

Per il resto, se siete interessati ad approfondire il mondo dei televisori, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai TV 4K per PS5 e Xbox Series X (dove ovviamente trovate modelli di altro calibro).