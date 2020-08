Unieuro Fuori Tutto Continua, Samsung Galaxy Note10 Lite scontato di 230 euro

In seguito alla promozione Back to School legata a un portatile ASUS, "torniamo" da Unieuro per via di una nuova offerta, questa volta riguardante il mondo degli smartphone. Infatti, il prodotto in sconto è lo smartphone Samsung Galaxy Note10 Lite.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente che il dispositivo era già stato scontato a fine giugno 2020. Tuttavia, in quel caso il prezzo era pari a 439 euro da MediaWorld. L'offerta attiva in questi giorni da Unieuro, invece, propone il dispositivo a 399 euro sul sito ufficiale. Insomma, il prezzo è sceso nel corso delle ultime settimane. In ogni caso, il portale ufficiale di Unieuro riporta che in genere il costo sarebbe di 629 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 230 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le colorazioni disponibili in offerta sono quelle Blue e Black.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, abbiamo notato che MediaWorld non è rimasta a guardare. Infatti, la nota catena ha abbassato il prezzo di Samsung Galaxy Note10 Lite proprio a 399 euro. Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" continua. Per quanto riguarda i rivenditori di Amazon Italia, lo smartphone, "brandizzato" TIM, viene venduto a 448 euro. Insomma, le offerte di Unieuro e MediaWorld potrebbero fare gola a una certa tipologia di utente.

Se avete bisogno di ulteriori informazioni sul dispositivo coinvolto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy Note10 Lite (pubblicata a marzo 2020).