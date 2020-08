Unieuro Fuori Tutto Continua: sconti su smartphone Xiaomi fino a 120 euro

In seguito all'offerta relativa al televisore QLED Samsung 4K, l'iniziativa Unieuro Fuori Tutto Continua offre altri sconti relativi a prodotti tecnologici. Più precisamente, oggi trattiamo le offerte lanciate dalla nota catena per quanto riguarda diversi smartphone di Xiaomi.

Infatti, nel contesto della succitata iniziativa, Unieuro ha abbassato il prezzo di alcuni dispositivi dell'azienda cinese, arrivando a garantire sconti fino a 120 euro circa. Gli smartphone coinvolti sono quelli di seguito.

Xiaomi Mi Note 10 Lite (6/128GB): 279,90 euro (in precedenza 399 euro, risparmio di 119,10 euro );

(6/128GB): 279,90 euro (in precedenza 399 euro, ); Redmi Note 8 Pro (6/128GB): 219 euro (prima costava 299,90 euro, risparmio di 80,90 euro, se siete interessati a questo modello vi consigliamo di dare un'occhiata all'offerta citata in chiusura);

Redmi 9 (4/64GB): 149,90 euro (in precedenza il prezzo era di 169,90 euro, quindi si tratta di un risparmio pari a 20 euro).

Per il resto, vi ricordiamo che in questi giorni si sta celebrando il decimo anniversario di Xiaomi e che l'azienda cinese ha avviato uno sconto interessante su Redmi Note 8 Pro. Se siete interessati a portarvi a casa i dispositivi al minor prezzo, potrebbe dunque interessarvi fare un salto anche sul sito ufficiale di Xiaomi.

Inoltre, vi segnaliamo un'offerta che potrebbe interessarvi: su Amazon Mi 10 Lite 5G è al prezzo più basso di sempre. Infine, rimanendo in casa Xiaomi, Mi Band 5 è arrivata da Unieuro a 39,99 euro.