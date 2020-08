Unieuro Fuori Tutto: offerta su Xiaomi Redmi Note 9, ma MediaWorld rilancia

Nel contesto dell'iniziativa "Fuori Tutto", Unieuro ha lanciato un'interessante promozione relativa allo smartphone Xiaomi Redmi Note 9. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, è partita una "battaglia all'ultimo sconto", in cui si è inserita anche MediaWorld.

Partendo dall'offerta di Unieuro, la variante da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna del dispositivo viene proposta a 199,90 euro sul sito ufficiale della nota catena. Stando a quest'ultimo portale, solitamente il prezzo sarebbe di 229,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 30 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle Grigio e Verde.

Per quanto riguarda, invece, l'offerta di MediaWorld, dovete sapere che, nel contesto dell'iniziativa "Mega Sconti", Xiaomi Redmi Note 9 costa 194,65 euro (ovvero 5,25 euro in meno della promozione di Unieuro). In quest'ultimo caso, le colorazioni messe in offerta da MediaWorld sono quelle Green Forest, Grey Midnight e White Polar.

Tuttavia, come spesso avviene in questi casi, è sempre bene dare un'occhiata ad Amazon Italia. Infatti, in questo specifico caso vale il detto "fra i due litiganti il terzo gode", visto che il portale della società di Jeff Bezos vende il dispositivo a 166,99 euro tramite rivenditori, quindi si tratta di 33 euro in meno rispetto alla promozione lanciata da Unieuro.

Se vi servono maggiori dettagli sul dispositivo, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Redmi Note 9 (noi abbiamo recensito la variante da 3/64GB).