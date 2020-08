Unieuro Fuori Tutto: le prime offerte su Apple iPhone SE 2020

Dopo aver trattato le offerte del Back to School (sì, studenti all'ascolto, ormai è giunta l'ora), torniamo a parlare delle promozioni in campo tecnologico lanciate da Unieuro. Infatti, nel contesto dell'iniziativa "Fuori Tutto", la nota catena ha dato vita a uno sconto relativo allo smartphone iPhone SE 2020 di Apple.

Più precisamente, il dispositivo viene venduto a 479 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, in generale la versione dello smartphone con 64GB di memoria interna costerebbe 499 euro, quindi si sta parlando di un sconto del 4% con conseguente risparmio di 20 euro. Le colorazioni coinvolte nella promozione di Unieuro sono quelle Nero, Bianco e Rosso. Interessante notare che anche la variante da 128GB è in offerta, dato che basta aggiungerla al carrello per ottenere un 5% di sconto e portare così il prezzo da 549 euro a 521,55 euro.

Per quanto riguarda gli altri store principali, dovete sapere che anche MediaWorld ha lanciato una promozione simile. Infatti, nel contesto dell'iniziativa "XDays", la nota catena ha portato il prezzo del dispositivo proprio a 479 euro (64GB). La variante da 128GB costa, invece, 542 euro. Per quanto riguarda Amazon Italia, il prezzo è anche qui di 479 euro per la variante da 64GB, mentre quella da 128GB di memoria interna viene venduta a 531,99 euro.

In ogni caso, stiamo parlando delle prime promozioni legate a questo modello, dato che si tratta di uno smartphone di recente uscita, come potete leggere nella nostra recensione di iPhone SE 2020. Insomma, gli sconti non sono particolarmente elevati, ma si potrebbe comunque trattare di una buona occasione per coloro che stavano tenendo d'occhio questo dispositivo. Certo, le prime avvisaglie relative a questi sconti risalgono a fine luglio 2020, ma adesso le offerte su iPhone SE 2020 sono diffuse un po' i tutti gli store.