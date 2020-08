Unieuro Fuori Tutto: Samsung Galaxy S20+ scontato di 250 euro!

In seguito alla presentazione di Galaxy Note 20 e Galaxy Note 20 Ultra 5G, si torna a parlare di smartphone di Samsung. Tuttavia, questa volta si tratta della serie Galaxy S20, più precisamente del modello Galaxy S20+. Il motivo per cui torniamo a parlare del top di gamma lanciato a inizio anno? Un'offerta di Unieuro.

Infatti, la nota catena ha scontato il succitato smartphone nel contesto dell'iniziativa "Fuori Tutto". In particolare, Samsung Galaxy S20+ viene proposto a un prezzo di 779 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo, in precedenza il costo per portarsi a casa il dispositivo era fissato a 1029 euro. Questo significa che si tratta di un possibile risparmio di 250 euro. Le colorazioni che rientrano nelle promozioni sono quelle Black, Blue e Grey. Inoltre, vi ricordiamo che il modello coinvolto dispone di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store principali, abbiamo notato che anche MediaWorld ha lanciato un'offerta simile. Infatti, il modello 4G di Samsung Galaxy S20+ viene venduto anche in questo caso a 779 euro. Su Amazon Italia, invece, il prezzo è fissato a 772 euro tramite rivenditori. Tuttavia, vanno aggiunti 6,99 euro di spedizione. In ogni caso, potrebbe trattarsi di un momento interessante per portarsi a casa questo modello, soprattutto per coloro che lo stavano tenendo d'occhio da tempo.

Per il resto, vi ricordiamo che in questi giorni è attiva una buona offerta anche per quanto riguarda Samsung Galaxy S20.