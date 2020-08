Unieuro, al via il Fuoritutto fino al 16 Agosto: sconti fino al 60% su TV, smartphone e PC

Con la scadenza del vecchio volantino, Unieuro lancia quest'oggi il nuovo Fuoritutto che sarà disponibile fino al 16 Agosto online e nei negozi. La catena di distribuzione propone un'ampia gamma di sconti, fino al 60%, su tantissimi prodotti tra cui smartphone, TV, smartwatch e PC.

Tra i TV QLED ed OLED, troviamo il Philips 7000 Series 55OLED754/12 da 55 pollici 4K Ultra HD a 1199 Euro, il 20% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino, per un risparmio netto di 300 Euro. Tra i QLED invece è interessante l'offerta sul Samsung Q90R 2019 da 65 pollici, su cui viene proposto uno sconto del 54% a 1599 Euro, mentre il QE55Q70TAT da 55 pollici 4K Ultra HD è disponibile a 949 Euro.

Fronte smartphone, invece, il Samsung Galaxy A51 con 4 gigabyte di RAM e 128GB di storage passa a 289,90 Euro, per un risparmio del 23%, mentre iPhone 11 da 128GB nero è disponibile a 799 Euro. In sconto anche il Motorola One Macro nella configurazione 4/64GB, a 149,90 Euro.

Per quanto riguarda i tablet, invece, il Galaxy Tab A del 2019 è disponibile a 169,99 Euro, con il Galaxy Tab S6 Lite a 399,99 Euro.

Interessante anche le offerte sugli smartwatch: Apple Watch Series 5 con cassa da 44mm è disponibile a 479 Euro, mentre il Galaxy Watch di Samsung passa a 199,90 Euro.

Tra i PC, invece, il Lenovo IdeaPad 14 può essere acquistato a 249,99 Euro, il 10% in meno dai 279,99 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.