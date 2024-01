Unieuro Fuoritutto 2024 Apple: i migliori sconti sui prodotti Apple

Parallelamente agli Unieuro Dyson Winter Days, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, la catena di distribuzione propone anche il Fuoritutto Apple di inizio anno, che propone una serie di offerte molto interessanti su tanti prodotti della Mela.

Apple Watch Seres 9 nella variante GPS Only con cassa da 41mm in alluminio è disponibile a 419 Euro, in calo dell’8% rispetto ai 459 Euro di listino, mentre il modello da 45mm viene proposto a 449 Euro, dai 489 Euro imposti dal produttore.

Il MacBook Air con M1 da 13 pollici ed SSD da 256 gigabyte viene proposto a 929 Euro, in calo dai 1229 Euro imposti dal produttore: il laptop in questione viene proposto in due colorazioni.

Per quanto concerne gli iPad, l’iPad da 10,2 pollici di nona generazione con 64 gigabyte di storage viene proposto a 359 Euro, con un risparmio consistente se si tiene conto che di listino costa 439 Euro, mentre l’iPad Air da 10,9 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di memoria è disponibile a 669 Euro: in questo caso lo sconto è di 120 Euro dai 789 Euro precedenti.

In sconto anche l’iMac con display Retina da 24 pollici ed M3, a 1579 Euro, dai 1659 Euro imposti dal produttore.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.