Unieuro Fuoritutto Apple Edition: grandi sconti su iPhone 14 in vista di iPhone 15

Non c'è solamente il classico Fuoritutto di Unieuro a poter attirare l'attenzione degli appassionati di tecnologia (e chiaramente non solo) in questo periodo estivo. Di mezzo c'è infatti anche il lancio di un'iniziativa promozionale chiamata Fuoritutto Apple Edition.

Come si intuisce dal nome, a rientrare negli sconti sono prodotti legati alla società di Cupertino, a partire dalla gamma iPhone 14. Quest'ultima è infatti rappresentata innanzitutto dal modello da 128GB, che viene ora proposto, nelle colorazioni Mezzanotte, Blu, Viola, (PRODUCT)RED e Galassia, a un costo pari a 829 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si apprende da quest'ultimo, prima il prezzo consigliato risultava di 1.029 euro.

Ci sono però poi anche vari altri modelli di iPhone 14. Ad esempio, iPhone 14 Pro da 128GB viene adesso proposto a 1.149 euro (al posto del prezzo consigliato di 1.339 euro), mentre iPhone 14 Plus da 128GB dispone ora di un costo di 979 euro (anziché il prezzo consigliato di 1.179 euro). Non manca inoltre iPhone 14 Pro Max da 256GB a 1.429 euro (al posto del prezzo consigliato di 1.619 euro).

Chiaramente siamo in vista di iPhone 15, dato che la presentazione della nuova gamma da parte di Apple dovrebbe avvenire nel mese di settembre 2023, ma capite bene che qualcuno potrebbe voler tenere d'occhio i prezzi di quella che è ancora la serie attuale. Per il resto, nell'ambito dell'iniziativa promozionale citata risultano in sconto anche molti altri prodotti, motivo pe cui potreste voler magari dare un'occhiata direttamente al sito Web ufficiale di Unieuro per maggiori dettagli su quanto disponibile fino al 16 agosto 2023 (dunque si va anche un po' oltre Ferragosto).

