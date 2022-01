Unieuro, ultimi giorni del Fuoritutto Apple: sconti su iPhone 13, Apple Watch e Mac

Continua il Fuoritutto di Unieuro, e tra pochi giorni scadrà anche il Fuoritutto sui prodotti Apple che propone a prezzo ridotto tantissimi prodotti della compagnia di Cupertino. Protagonisti sono gli iPhone, ma anche Apple Watch ed i Mac.

iPhone 13 da 256 Gigabyte viene proposto a 949 Euro, il 10% in meno rispetto ai 1059 Euro di listino, mentre iPhone 12 da 128 gigabyte è disponibile a 799 Euro, anche in questo caso il risparmio è del 10% rispetto agli 889 Euro precedenti.

Per quanto riguarda Apple Watch, in promozione segnaliamo l'Apple Watch SE GPS Only con cassa da 44mm a 299 Euro, l'11% in meno rispetto ai 339 Euro imposti dal produttore, mentre il modello da 40mm passa a 269 Euro, con un risparmio del 12% rispetto ai 309 Euro precedenti.

Infine, tra i Mac segnaliamo lo sconto dell'11% sul MacBook Pro da 14 pollici con chip M1 Pro, che viene proposto a 2099 Euro, l'11% in meno rispetto ai 2369 Euro di listino, mentre il MacBook Air da 13 pollici con M1 passa a 1199 Euro, il 13% in meno rispetto ai 1389 Euro di listino, mentre l'iMac da 24 pollici passa a 1399 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo. Le offerte sono in scadenza il 3 Febbraio 2022.