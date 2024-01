Unieuro Fuoritutto Continua: Redmi Pad SE in sconto a prezzo interessante

Andando oltre allo sconto Unieuro su Samsung Galaxy Z Flip4, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali avviate dalla ben nota catena. Quest'ultima ha infatti lanciato un ampio numero di offerte in ambito Tech, tra cui rientra anche uno sconto sul tablet Redmi Pad SE che potrebbe risultare interessante per più di qualcuno.

Più precisamente, il dispositivo viene ora venduto a un costo pari a 159,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il prezzo consigliato per il modello ammonterebbe a 219,90 euro. A conti fatti, insomma, si fa riferimento a un possibile risparmio di 59,91 euro.

Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di un'occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un tablet low cost. Questo anche considerando che si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 200 euro. Va detto che l'offerta coinvolta rientra nell'iniziativa Continua Fuoritutto di Unieuro, che proseguirà fino al 31 gennaio 2024.

Per il resto, dando un'occhiata alla scheda tecnica di Redmi Pad SE, si fa riferimento a un dispositivo che presenta un processore Qualcomm Snapdragon 680, affiancato da 4GB di RAM e 128GB di memoria interna. Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche tecniche e su quanto offerto dal dispositivo, potreste in ogni caso voler dare un'occhiata direttamente al portale ufficiale di Xiaomi.